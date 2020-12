Tierschutz hier! in vielen Ratsgremien

In der zweiten Sitzung des Stadtrats Gelsenkirchen wurden Mitglieder der Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier! in alle städtischen Ausschüsse gewählt.

Der Stadtverordnete, Heiko Hoffmann, bemerkt: „Das ist für den Tierschutz in Gelsenkirchen ein hervorragendes Ergebnis. Den 1.735 Wählern und den unzähligen, vielen vielen Tausenden Tieren wird nun Stimme in der konzentrierten, ideologiefreien Sacharbeit in den politischen Gremien gegeben.“

Cornelia Keisel, Ratsgruppenvorsitzende, ergänzt: „Tierschutz geht in alle Lebensbereiche und wird nun auch in Gelsenkirchen, durch unsere große Schar an Tierschützenden Mitstreitern in die Gremien des Rathauses getragen. “