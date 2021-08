Ein Kursangebot der Elternschule Sonnenschein

BauchBuggyGo ist ein Training an der frischen Luft, bei dem der Kinderwagen einfach zum Trainingsgerät umfunktioniert wird. Dieses Angebot richtet sich an Mütter mit Babys nach Beendigung des Rückbildungskurses. Das Baby wird in das Fitnessprogramm integriert.

Der neue Kurs beginnt am Dienstag, 24. August 2021 (10:30-11:30 Uhr) und umfasst sieben Einheiten bis einschließlich 4. Oktober 2021.

Ziele und Inhalte dieses Kursangebots:

Ausdauertraining durch Walken mit dem Kinderwagen

Kräftigung mit dem eigenen Körpergewicht, Hanteln oder Bändern

Kräftigung des Beckenbodens und der Körpermitte

Bewegung an der frischen Luft

Bitte mitbringen:

Sportkleidung, Regenjacke (falls nötig), Sportschuhe, Kinderwagen oder Tragehilfe, Regenverdeck für den Kinderwagen, Getränk

Für weitere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die Elternschule Sonnenschein:

Telefon: 0209 172-3564

E-Mail: sonnenschein@marienhospital.eu