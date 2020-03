Neun Nachbarn aus der Siedlung Hesterkampsweg/Devensstraße in Gelsenkirchen-Horst hatten die Initiative ergriffen. Inspiriert von den Berichten aus Italien und Spanien starteten sie einen kleinen Aufruf in der Siedlung für Freitag 18 Uhr zu einer ersten Applaus-Solidaritätsaktion. Applaus für und Solidarität mit dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern und Altersheimen und mit den SupermarktverkäuferInnen. Sie arbeiten während der Corona-Pandemie unter größtem Einsatz, zumeist mit viel zu wenig Personal.

Ca. 35 Nachbarinnen und Nachbarn von 3 bis 81 Jahren beteiligten sich. Um Punkt 18 Uhr kamen sie an ihre Fenster und Balkone, klatschten Applaus, manche unterstützt durch Topfdeckel oder Trillerpreifen. Der Anfang ist gemacht, Morgen machen wir weiter und freuen uns, wenn die Aktion weitere Nachahmer in Gelsenkirchen findet. Es ist auch eine schöne Gelegenheit, Nachbarn aus dem Nebenhaus kennenzulernen, sich zu erkundigen, wie es jedem geht und ggf. Hilfe zu organisieren.