Graf Hotte: Einsatz für die Arche Noah

Wanne-Eickeler Künstler und seine Mitstreiter spenden 800 Euro

Graf Hotte (bürgerlich Horst Schröder aus Wanne-Eickel) ist bekannt für sein soziales Engagement. Durch seine musikalischen Auftritte sammelt er Spenden für unterschiedliche soziale Projekte. Dabei verzichtet er komplett auf eine Gage. Der Gründer des gemeinnützigen Vereins „Mondritterschaft Wanne-Eickel“ trägt seit dem 27. Februar 2020 das Bundesverdienstkreuz.

Schon seit mehreren Jahren wird auf der Cranger Kirmes das sogenannte Charity-Singen im Karaoke-Biergarten veranstaltet. Dort wird für jeden gesungenen Song ein Betrag von 25 Euro gespendet. Leider konnte dies bedingt durch Corona in diesem Jahr nicht stattfinden.

Letztendlich ergab sich für Graf Hotte die Möglichkeit, am 4. Juli 2020 im Circus Probst aufzutreten. Er entschied sich, die Erlöse aus den Eintrittsgeldern an die Arche Noah zu spenden. Panagiotis Panagiotidis, der Veranstalter des Karaoke-Biergartens, unterstützte das Vorhaben mit einer weiteren Spende, sodass am Ende eine Summe von 800 Euro zusammen kam.

Ende Juli schaute Graf Hotte in Begleitung von Panagiotis Panagiotidis und Gerd Herzog, Mitglied der Mondritterschaft und Inhaber von „Die Currywurst“ in Wanne-Eickel, in der Arche Noah vorbei, um die Spendensumme persönlich an Verwaltungsmitarbeiterin Dominique Polen zu übergeben.

Das Team der Arche Noah bedankt sich herzlich bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement.