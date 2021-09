GE. Endlich wieder fröhliche Kindergesichter und leuchtende Augen und dankbare Eltern ohne Digitale Zwischenlösung. Das schaffte der Mitmachtag des Stadtjugendrings Herne (SJR).

Der Herner SJR hatte am Sonntag alle Kinder und Jugendliche zum Mitmach-Tag eingeladen. Dieser fand 2021 gleich an zwei Orten zeitgleich statt.

Am Europaplatz in Herne-Mitte und im Hof des Heimatmuseums Wanne-Unser Fritz. An beiden Orten gab es „Total lokal“ ein abwechslungsreiches kostenloses Programm für die Besucher.

Die Angebote lockten zahlreiche Familien mit Kindern auf den Europaplatz und in den Hof des Heimatmuseums, so dass alle Spielangebote durchgehend gut besucht und genutzt wurden. Neben zahlreichen Kreativangeboten gab es auch viele Spielmöglichkeiten für die Besucher. Kletterwand, Hüpfburg, Torsschussgeschwindigkeits-Messung, die auch von zahlreichen Vätern umlagert war, ein Reaktions- sowie Schnelligkeitstest, Riesen-Jenga, Wurfspiele, einen Fahrzeugparcour, Riesenseifenblasen, Kinderschminken, einen Stand zu Kinderrechten und vieles mehr.

Den Verbänden im SJR war es besonders in der Pandemie-Zeit wichtig, den Mitmach-Tag nicht ein zweites Mal wegen Corona absagen zu müssen.

Gerade im Hinblick auf den Weltkindertag am Montag, 20. September, wollten die Verantwortlichen den Kindern und ihren Familien interessante und spannende gemeinsame Erlebnisse bescheren.

„Das ist an beiden Veranstaltungsorten gelungen“, sagen die Vorsitzenden des SJR Herne Rebecca Goeke und Friedhelm Libuschewski.