Weihnachtswunschbaum lädt zum Schenken ein

Aktion in der Buchhandlung Kottmann für Kinder und Jugendliche der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef

Auf tolle Geschenke dürfen sich die Kinder und Jugendlichen der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef freuen: Ein Wunschbaum lädt Kundinnen und Kunden der Buchhandlung Kottmann ein, Kinderweihnachtswünsche zu erfüllen!

Gestern startete diese Weihnachtswunschbaumaktion, die am 21. Dezember 2020 mit der Übergabe der Geschenke an die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung enden wird. Bis es soweit ist, wird den Kindern und Jugendlichen die Wartezeit bis zum Heiligen Abend schon ein wenig versüßt. Das Unternehmen Nutstop ließ es sich spontan nicht nehmen, quasi als „adventlichen Appetitanreger“, schon jetzt zahllose Tüten mit gebrannten Mandeln zu schenken – eine süße Idee von Inhaber Bülent Dogan, die der stellvertretende Einrichtungsleiter Martin Roth gerne annahm und an die Kinder und Jugendlichen weiterleitete.

Den Weihnachtswunschbaum für die Kinder und Jugendlichen der St. Josef Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung finden Sie in der Buchhandlung Kottmann am Heinrich-König-Platz, Neumarkt 1, 45879 Gelsenkirchen, im Sparkassenhaus.