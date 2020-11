Über 100 Tote, davon 12 alleine am gestrigen Samstag, und insgesamt über 10.000 Infektionen: Das erste Adventswochenende zeigt noch einmal die traurige Realität der Corona-Pandemie im Kreis Recklinghausen. Der auf 167,7 (-14,8 im Vergleich zum Vortag) gesunkene Inzidenzwert macht immerhin etwas Hoffnung auf Besserung, zudem scheint sich der sinkende Trend bei den aktiven Infektionen zu stabilisieren. Dennoch liegen weiterhin alle Städte im Kreis über der 50er Marke, also dem höchsten Grenzwert.

Demnach gibt es aktuell (Stand Sonntag, 27. November, 9 Uhr) im gesamten Kreis Recklinghausen nunmehr 10217 (+102 im Vergleich zum Vortag) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten 8580 (+150) als genesen. 107 (=) Todesfälle wurden registriert, davon 30 allein in Gladbeck. 1530 (-48) Personen gelten als aktiv infiziert. Mehr als die Hälfte davon zeigen Symptome (57,7%).

159 Menschen sind aufgrund ihrer Covid-Erkrankung derzeit im Krankenhaus. 31 infizierte Personen werden derzeit intensivmedizinisch betreut, 16 müssen künstlich beatmet werden. Von 232 verfügbaren Intensivbetten im Kreis sind derzeit 198 (85,3%) belegt.

In den letzten sieben Tagen hat es 1030 Neuinfektionen gegeben (Inzidenz 167,7). Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen.

Risikogebiet

Der Kreis Recklinghausen gilt seit dem 10.10.2020 als Risikogebiet, da auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten worden ist. Um nicht mehr als Risikogebiet zu gelten, muss der Kreis Recklinghausen auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit sieben Tage lang einen Inzidenzwert von unter 50 aufweisen. Die Wochen-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut LZG bei 146. Die aktuelle Entwicklung führt dazu, dass sich der Datentransfer deutlich verzögert.

Damit gelten gesonderte Maßnahmen gemäß der Coronaschutzverordnung. Darüber hinaus musste der Kreis Recklinghausen weitere Maßnahmen im Rahmen einer Allgemeinverfügung festlegen.

So hat der Kreis gemeinsam mit den Städten weitere Maßnahmen per Allgemeinverfügung angeordnet. Die Maßnahmen gelten für alle zehn kreisangehörigen Städte. Sie sind an die neuen Vorgaben des Landes angepasst.

Durch den seit dem 2. November in Kraft getretenen bundesweiten Lockdown sind einige der Regeln zusätzlich verschärft worden. Die gültigen Regeln im Land NRW finden Sie hier. Die aktuellen Regeln für Gladbeck haben wir hier zusammengefasst.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den Städten (in Klammern der Vergleich zum Vortag, Inzidenz zählt die Neuinfektionen der letzten 7 Tage):

Castrop-Rauxel:

980 (+7) Infizierte, davon 855 (+14) genesen. 9 (=) Todesfälle. 116 (-7) aktive Fälle. Inzidenz 92,7 (-9,6).

Datteln:

604 (+17) Infizierte, davon 426 (+9) genesen. 3 (=) Todesfälle. 175 (+8) aktive Fälle. Inzidenz 338,2 (+14,5).

Dorsten:

1027 (+5) Infizierte, davon 871 (+13) genesen. 9 (=) Todesfälle. 147 (-8) aktive Fälle. Inzidenz 149,9 (-16,1).

Gladbeck:

1664 (+13) Infizierte, davon 1432 (+28) genesen. 30 (=) Todesfälle. 202 (-15) aktive Fälle. Inzidenz 185,2 (-18,5).

Haltern am See:

357 (+3) Infizierte, davon 328 (+5) genesen. Keine Todesfälle. 29 (-2) aktive Fälle. Inzidenz 55,5 (-2,6).

Herten:

1115 (+14) Infizierte, davon 968 (+10) genesen. 17 (=) Todesfälle. 170 (+4) aktive Fälle. Inzidenz 187,6 (=).

Marl:

1397 (+17) Infizierte, davon 1177 (+30) genesen. 5 (=) Todesfälle. 215 (-13) aktive Fälle. Inzidenz 173,7 (-15,4).

Oer-Erkenschwick:

636 (+1) Infektionen, davon 531 (+2) genesen. 8 (=) Todesfälle. 97 (-1) aktive Fälle. Inzidenz 191 (-12,7).

Recklinghausen:

1989 (+22) Infektionen, davon 1650 (+33) genesen. 23 (=) Todesfälle. 316 (-11) aktive Fälle. Inzidenz 184,9 (-39,5).

Waltrop:

408 (+3) Infektionen, davon 342 (+6) genesen. 3 (=) Todesfälle. 63 (-3) aktive Fälle. Inzidenz 150 (-3,4).

Die hohe Zahl an Todesfällen in Gladbeck war bereits im Mai Gegenstand einer Untersuchung des Kreisgesundheitsamtes. Bürgermeister Roland sprach seinerzeit von einer "Verkettung unglücklicher Umstände" (hier lesen Sie mehr).

8580 (+150) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.

Wie wird der Inzidenzwert berechnet?

Es werden alle gemeldeten Neuinfektionen der jeweils zurückliegenden sieben Tage addiert. Die Summe wird dann durch die Einwohnerzahl der Stadt geteilt. Danach wird dieser Wert mit 100 000 multipliziert. Über einem Wert von 50 ist es für die Gesundheitsämter sehr schwer, die Infektionsketten noch nachvollziehen zu können.

Wo kann ich mich testen lassen?

Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind grundsätzlich die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden. Weder im Kreishaus noch in den Nebenstellen des Gesundheitsamts werden solche Tests durchgeführt.

Die nächste Testpraxis finden sie auf dieser Website.

Im Fall eines positiven Testergebnisses müssen die Betroffenen seit dem 7. November auch ohne Anruf des Gesundheitsamtes sofort in Quarantäne, ebenso alle Angehörigen ihres Haushaltes. Mehr zur Neuregelung finden Sie hier.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Für den Kreis Recklinghausen wird es ein Impfzentrum auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Recklinghausen geben, das derzeit vorbereitet wird (mehr dazu hier). Im Moment liegt der Impfstoff noch nicht vor.

Weitere Informationen

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI.

Die aktuellen Belegungszahlen der Intensivstationen und die Anzahl invasiv beatmeter Corona-Patienten findet man hier. Weitere Informationen zur Lage in den Krankenhäusern und zur NRW-weiten Lage bietet auch das Dashboard der Landesregierung NRW.

Die Anzahl der vorgenommenen Tests und den Anteil der Positivdiagnosen findet man wöchentlich aktualisiert im Bericht des RKI hier.

Eine Untersuchung zur Übersterblichkeit findet man auf dieser Seite.

Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten.