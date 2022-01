Eine akute Warnung vor Betrügern gibt es vom DRK-Kreisverband Gladbeck.

In der DRK-Zentrale im Gewerbepark Brauck gingen am Freitag, 21. Januar, gleich mehrere Anrufe besorgter Bürger ein. Die Anrufer erkundigten sich, ob das Deutsche Rote Kreuz derzeit in Glabeck eine Haustürwerbung durchführe. Bei den Bürgern waren zwei unbekannte männliche Personen vorstellig geworden und hatten um Spenden für das DRK gebeten.

Seitens der DRK-Verantworlichen wird ausdrücklich betont, dass die Unbekannten keine Mitarbeiter des DRK Gladbeck seien und es sich bei den Personen demnach um Betrüger handelt. "Das DRK führt keine Haustürwerbung im Bereich der Stadt Gladbeck durch," wird versichert.

Sollten Werber an der Haustür auftreten und für das DRK werben, sollte daher umgehend die Polizei verständigt werden.