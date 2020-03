Gleich zwei Einbrüche in Zweckel wurden am vergangenen Wochenende in Zweckel verübt.

In der Zeit von Freitagnachmittag (20. März) bis Sonntagmorgen (22. März) hebelten Unbekannte ein Fenster auf und konnten so in die Räume eines Kindergartens an der Straße "Frochtwinkel" eindringen. In gleich mehreren Räumen suchten die ungebetenen Besucher nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht aber noch nicht fest.

Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21. auf den 22. März) hebelten Einbrecher dann die Tür zu einem an der Tunnelstraße abgestellten Verkaufswagen auf. Auch hier liegen der Polizei betreffs der eventuellen Beute keine Angaben vor.