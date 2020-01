Auf der Suche nach einem besonders dreisten "Drängler" ist derzeit die Polizei.

Grund hierfür ist ein Unfall, der sich am Freitag, 24. Januar, auf der Emscherstraße in Brauck ereignete. Dort war gegen 8.40 Uhr ein 53-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Müllwagen rückwärts fahrend unterwegs, um Container zu leeren. Gleichzeitig versuchte der Fahrer eines Kleinwagens zunächst links und dann auch rechts an dem Müllwagen vorbeizufahren. Allerdings erfolglos und so fuhr der Unbekannte schließlich mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg und scherte unmittelbar vor dem Müllwagen ein. Durch das Überholmanöver wurde der Fahrer des Müllwagens gezwungen, ein Ausweichmanöver durchzuführen, prallte dabei mit seinem Lkw allerdings gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern.

Bei dem schwarzen Kleinwagen könnte es sich möglicherweise um einen KIA Picanto mit Bottroper Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise eventueller Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0800-2361-111 entgegen.