So etwas kommt auch nicht alle Tage vor: Die Gladbecker Polizei sucht derzeit einen Pkw, der bei einem Unfall beschädigt wurde.

Bislang konnte lediglich ermittelt werden, dass am Freitag, 7. August, ein 37-jähriger Gladbecker mit seinem weißen Mercedes-Benz gegen 11.50 Uhr die Straße "In der Dorfheide" in Stadtmitte befuhr. Dabei prallte der Mann mit seinem Wagen gegen ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich zwar zunächst vom Unfallort, ist nun aber der Polizei bekannt. Ob der Mann sich aus freien Stücken stellte oder ermittelt werden konnte, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

Fakt ist jedenfalls, dass im weiteren der Unfallaufnahme vor Ort kein beschädigtes Auto mehr festgestellt werden konnte. Daher sucht die Polizei nun das betroffene Fahrzeug.

Sachdienlich Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800-2361-111 entgegen.