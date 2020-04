In einem Graben endete die Spritztour eines 30-jährigen am Mittwoch, 8. April.

Der Duisburger war am Nachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Quad auf einem Rundweg, erreichbar über die Boystraße, im Bereich der Mottbruchhalde in Brauck unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung, so die Polizei, kam der Mann mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben.

Bei dem Unfall zog sich der Fahrer derart schwere Verletzung, dass er zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zudem entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro.