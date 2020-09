Ein Taxifahrer hat einen Radfahrer in Gladbeck am Dienstag (15. September) so abgedrängt, dass dieser zu Fall kam und sich schwer verletzte. Nach dem Fahrer wird jetzt gesucht.

Ein Radfahrer und ein Taxifahrer gerieten am Dienstag (15. September) um kurz nach 8 Uhr morgens an der Wilhelmstraße aneinander. Zunächst soll der Taxifahrer den 58-jährigen Radfahrer angehupt haben, als dieser die Fahrbahn der Wilhelmstraße nutzte. Dann habe der Taxifahrer den Radler überholt und so knapp vor diesem wieder eingeschert, dass dieser bremsen musste. Der Radfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Taxifahrer soll etwa 55-60 Jahre alt gewesen sein, hatte schwarze, kurze Haare, einen Bart, rundliches Gesicht.

Im Taxi soll ein weiterer Mann als Beifahrer gesessen haben. Er soll etwas jünger als der Fahrer gewesen sein und ebenfals kurze, schwarze Haare gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).