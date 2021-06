Ein Kommentar

Die aktuelle Corona-Entwicklung hat auch in Gladbeck deutliche Spuren hinterlassen. So ist auch an den Grundschulen seit Anfang der Woche Präsenzunterricht angesagt. Verbunden mit den bekannten "Lolli-Tests", die bekanntlich sehr zuverlässige Ergebnisse liefern.

Das hatte aber zur Folge, dass gleich mehrere Tests mit positivem Ergebnis registriert wurden. Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen hat prompt reagiert und die Klassen, die von den an Corona erkrankten Kindern besucht wurden, komplett unter Quarantäne gestellt. Für die Dauer von zwei Wochen. Die Begründung lautet "diffuses Geschehen".

Das wiederum bringt so manche Mutti und auch manchen Vati auf die Palme. Denn auch in Gelsenkirchen und Bottrop wurden Grundschüler positiv getestet. In Gladbecks Nachbarschaft traf der Quarantäne-Bann aber nur die Sitznachbarn der positiv Getesteten.

Warum diese unterschiedliche Vorgehensweise? Ist das vielleicht "diffus"?