Leichte Verletzungen erlitt ein 24-jähriger Gladbecker Autofahrer bei dem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch, 2. Juni, im Bereich der Kreuzung Bülser Straße/Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck-Ost ereignete.



Der junge Mann war gegen 18 Uhr auf der Bülser Straße stadteinwärts unterwegs und musste an der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Allee vor einer roten Ampel halten. Der Fahrer eines nachfolgenden Transporters bemerkte dies zu spät, weshalb es zu dem Auffahrunfall kam.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins St. Barbara-Hospital gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 5.000 Euro angegeben.

Die Ermittlungen zum Fahrer des Transporters gestalten sich aber schwierig. Zeugen hatten gesehen, wie der Fahrer nach dem Unfall ausstieg und zu Fuß flüchtete. Als die Polizei erschien, gab sich ein 34-jähriger Mann aus Oberhausen als Fahrer aus. Er saß ebenfalls in dem Transporter.