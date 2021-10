Die Renaturierung der Boye geht voran: Nachdem die Boye in den vergangenen Jahren bereits abwasserfrei gemacht wurde, ist der begleitende Abwasserkanal nun angebunden und leitet das Schmutzwasser nicht mehr nach Bottrop, sondern nach Dinslaken ab. Damit werden die Pumpwerke an der Boye für den Hochwasserschutz frei. So ist der größte Nebenfluss der Emscher nun ebenfalls an den wichtigen Abwasserkanal Emscher angeschlossen.

Die Emschergenossenschaft hat aktuell den parallel zur Boye verlaufenden Abwasserkanal an den großen Abwasserkanal Emscher (AKE) angebunden. Durch den Umschluss wird das Boye-Schmutzwasser ab sofort nicht mehr in Bottrop, sondern in Dinslaken geklärt. Die beiden Pumpwerke Boye A und B in der Welheimer Mark in Bottrop sind durch diese Umleitung ebenfalls abwasserfrei und dienen zukünftig als Bachpumpwerke unter anderem dem Hochwasserschutz.

Der Abwasserkanal an der Boye ist insgesamt acht Kilometer lang, beginnt an der Hegestraße in Gladbeck, quert sogar auch Essener Stadtgebiet und endet am AKE in Bottrop. An der Anschlussstelle des Kanals laufen bis zu 2000 Liter pro Sekunde klärpflichtiges Schmutzwasser dem AKE zu. Insgesamt wurden für den Boye-Abwasserkanal in offener Bauweise und im unterirdischen Vortrieb Kanalrohre mit Innendurchmessern von bis zu 3,20 Meter verlegt. In den Umbau der Boye investiert die Emschergenossenschaft knapp 140 Millionen Euro.

Seit 2017 ist das Flusswasser sauber

Bereits seit den 1990er-Jahren führt die Boye von der Hegestraße in Gladbeck aus bis unmittelbar nördlich der Bundesautobahn A 2 nur noch Reinwasser. 2017 erfolgte dann die weitestgehende Abwasserfreiheit des Gewässers. Der Abwasserkanal der Boye war jedoch noch nicht an den Hauptkanal des AKE angeschlossen. Dies konnte nun erst im Anschluss an die Inbetriebnahme des Pumpwerks Oberhausen im August 2021 geschehen.