Nordrhein-Westfalen hat eine Vorreiterrolle übernommen: Im gesamten Bundesland müssen Schüler ab der 5. Klassen auch während des Unterrichts Schutzmasken tragen.

Gegen diese Maskenpflicht hatte eine Gladbeckerin, selbst Mutter mehrerer schulpflichtiger Kinder, eine Demonstration organisiert. Doch die Zahl der Teilnehmer blieb weiter hinter den Erwartungen zurück: In der Spitze war es vielleicht 70 Personen, die am Dienstagvormittag den Weg zum Gladbecker Rathausplatz gefunden hatten. Lag das an den hochsommerlichen Temperaturen oder vielleicht daran, dass andere betroffene Eltern keinen Mut zur Teilnahme hatten?

Die engagierte Mutter wagt einen zweiten Anlauf, hat für Samstag, 22. August, einen neuerliche Kundgebung angekündigt und hierfür auch schon eine Genehmigung erhalten. Geplant ist dann auch ein Protestzug durch die Fußgängerzone.

Übrigens: Die Organisatorin ist keine Masken-Verweigerin und distanziert sich mit Nachdruck von den "Querdenken"-Veranstaltungen!