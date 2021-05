Die Planungen für das zukünftige Baugebiet an der Johowstraße im Stadtteil Gladbeck-Rentfort nehmen Fahrt auf. Im März dieses Jahres erwarb die Alfert & Bockhold GmbH die Flächen von der bisherigen Eigentümerin. Jetzt soll das Baugebiet schnellstmöglich entwickelt werden. Dazu wird das laufende Bebauungsplanverfahren weiter vorangetrieben.

Ende des vergangenen Jahres 2020 erfolgte auf Basis eines abgestimmten Entwurfes eine Beteiligung der Behörden: Es werden derzeit artenschutzrechtliche Fragestellungen geklärt. Mit den gebündelten Ergebnissen wird sich in einer der nächsten Sitzungen der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität befassen, um den weiteren Weg frei zu machen. Dann wird auch die Öffentlichkeit Gelegenheit erhalten, sich zur Planung zu äußern.

Bis zu 45 Einfamilienhäuser

Im Gebiet sollen Angebote für unterschiedliche Wohnbedürfnisse geschaffen werden. Entstehen können bis zu 45 Einfamilienhäuser in einem Mix aus Doppelhäusern und freistehenden Einfamilienhäusern. Außerdem werden vier Mehrfamilienhäuser mit barrierefreien Wohnungen das Quartier ergänzen, davon mindestens 60 Prozent öffentlich geförderte Mietwohnungen. Im Zuge der Baugebietsentwicklung soll auch die Johwostraße von der Kampstraße bis zum Abzweig Richtung Stadtteilgarten komplett erneuert werden.

Nur unversiegelte Vorgärten erlaubt

Die Stadtverwaltung hat vorgegeben, dass ökologische und klimatische Belange eine wichtige Rolle spielen müssen. Dazu müssen u.a. Vorgärten unversiegelt und gärtnerisch angelegt sein, Kies-, Schotter- und Steingärten werden nicht zulässig sein. Zudem werden alle Dächer mit einer Neigung von weniger als 15 Grad zu begrünen sein. Über Mulden wird das Regenwasser entlang des Straßenraums in eine naturnah gestaltete Rückhaltung südlich der Johowstraße geführt.

Die Alfert & Bockhold GmbH baut schon seit ca. 30 Jahren schlüsselfertige Objekte in Gladbeck. Im Sommer werden z.B. sechs Doppelhaushälften in Gladbeck-Brauck an der Aldiekstraße gebaut. Aber auch am Bloomsweg, am Rensekamp, im Baugebiet Wielandgarten sowie Bertha-von-Suttner-Weg und Röttgersbank entstanden in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten eine Vielzahl an Wohngebäuden.

Bauinteressierte für das Neubaugebiet an der Johowstraße können sich unter der Telefonnummer 02568 / 93508030 oder unter info@alfert-bockhold-bau.de direkt an die Baufirma wenden.