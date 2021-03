Post aus dem Gladbecker Rathaus erhalten hat jetzt die Zweckeler CDU. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die Anfrage der Christdemokraten aus dem Stadtnorden betreffs der Zukunft des alten Bahn-Stellwerkes zwischen Haydn- und Feldhauser Straße.

Die Stadt Gladbeck bestätigt in ihrem Antwortschreiben den Kontakt mit der "BahnEntwicklungsGesellschaft NRW" (BEG) im September 2020. Schriftlich seit man in Kenntnis gesetzt worden, dass das Stellwerk auf einer Auktion versteigert werden solle und die Stadt Gladbeck habe die Möglichkeit ihre Kaufinteresse mitzuteilen.

Den Erwerb des Gebäudes lehnt die Stadt Gladbeck allerdings ab. Dies vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage und der zu erwartenden finanziellen Belastungen nach einem eventuellen Kauf. Dies sei so auch schon im Rahmen der Kulturausschusssitzung im April 2019 so formuliert worden. Außerdem, so die Stadt in ihrer Antwort, hätten sich ja die "Stellwerkfreunde Zweckel" dahingehend geäußert, das Gebäude selbst kaufen zu wollen.

Die Stadt Gladbeck sichert in ihrer Antwort zu, man werde die "Stellwerkfreunde Zweckel" rechtzeitig über den Auktionstermin informieren, damit die Abgabe eines Gebotes erfolgen könne. Die Auktion selbst kann wohl frühestens im Sommer 2021 stattfinden.