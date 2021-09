Am Montag, 27. September, beginnt die Stadt Gladbeck nun mit den Arbeiten zum endgültigen Umbau der Wiesmannstraße in Brauck. Dieser letzte Bauabschnitt soll im Ssommer 2023 beendet sein.

Gebaut wird im Abschnitt von der Bushaltestelle Hunsrückstraße bis zur Stadtgrenze Gelsenkirchen. Im Abschnitt Horster Straße wird das Ausbauprinzip der vorherigen Abschnitte fortgesetzt.

An der Kreuzung Horster Straße Wiesmann-/Breuker-/Horster Straße (Nebenarm) soll ein vierarmiger Kreisverkehr entstehen. Im Rahmen der Klimaverbesserung hat die Stadt Gladbeck sich für ein innovatives Entwässerungssystem entschieden.

Auf der Wiesmannstraße wird daher im Bereich des Mittelstreifens unterhalb der Grünflächen ein Rigolen-System zur Wasserspeicherung für die geplanten Bäume erstellt. Auf den angrenzenden Fahrstreifen wird ein Radweg angelegt. Beidseitig je Fahrbahn wird ein Grünstreifen angelegt. Daran schließt sich eine Gehweganlage an. Der Ausbau endet an der Bushaltestelle „Reichenberger Straße“ auf Gelsenkirchener Stadtgebiet. Die Bushaltestellen werden in Abstimmung mit der Stadt Gelsenkirchen umgebaut.

Der Umbau erfolgt in drei Bauphasen: In der ersten Bauphase befindet sich die Baustelle auf der südlichen Seite der Wiesmannstraße. Der Verkehr wird in beiden Richtungen durch die Baustelle geleitet. Die Zufahrten Breukerstraße und Horster Straße (Nebenarm) werden gesperrt.

In der zweiten Bauphase befindet sich die Baustelle auf der nördlichen Seite der Wiesmannstraße. Der Verkehr wird in einer Fahrtrichtung durch die Baustelle geleitet. Die Gegenrichtung wird umgeleitet. Parkmöglichkeiten bestehen auf den hergestellten Parkflächen. Die Zufahrten Breukerstraße und Horster Straße (Nebenarm) werden geöffnet.

In der dritten Bauphase wird schließlich der Kreisverkehr gebaut. Hierzu wird gesondert informiert. Während der gesamten Bauzeit können kurzzeitige Sperrungen erforderlich werden.

Aktuelle Informationen zur Baustelle gibt es unter www.gladbeck.de/baustellen.

Der Busverkehr ist von der Regelung ebenfalls betroffen. Die Vestischen Verkehrsbetriebe informieren über aktuelle Fahrplanänderungen an den Haltestellen und unter www.vestische.de/umleitungen.