Liebe Leser,

der STADTSPIEGEL-Ausgabe am 19. September beinhaltet eine Extra-Beilage: Unter dem Titel "FIT IN DEN HERBST" präsentieren sich kompetente Ansprechpartner in Gladbeck und dazu erfahren die Leser unter anderem, worauf beim Fahrrad- und E-Bikefahren im Herbst als auch im Winter zu achten ist. Es wird aber auch mit dem landläufigen Gerücht, wonach der Verzehr von Eiern negative Folgen auf den menschlichen Cholesterinspiegel hat, aufgeräumt. Das Thema "Frühstück und Pausenbrot für Schüler" darf ebenfalls nicht fehlen und es wird eine Ratgeber-Broschüre vorgestellt, die 120 Rezepte beinhaltet, mit deren Hilfe ein gesunder Speiseplan zusammengestellt werden kann und die Gerichte in höchstens 30 Minuten tischfertig sind.

"FIT IN DEN HERBST" finden alle Gladbecker Haushalte in der aktuellen STADTSPIEGEL-Ausgabe. In der STADTSPIEGEL-Geschäftsstelle (Horster Straße 24 in Stadtmitte) liegen aber auch noch weitere Exemplare zur kostenlosen Mitnahme aus.

Schauen Sie einfach vorbei! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!