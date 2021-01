Die Diakonie beginnt mit dem Bau einer Wohnanlage an der Heringstraße in Brauck. Unter dem Titel "Generation³" sollen hier innerhalb eines Jahres Wohnungen für Menschen mit Demenz, ein Kindergarten und eine Tagespflege entstehen.

In direkter Nachbarschaft entstehen in einer gemeinsam geplanten Wohnanlage zwei neue Lebensräume im Quartier (LiQ) - Demenz Wohngemeinschaften mit je zwölf Plätzen, eine Tagespflege für 18 Menschen mit Demenz und eine Kita, die nach Fertigstellung von der ev. Kirche Gladbeck betrieben wird. Die dort entstehende Betriebs-Kita wird dann erweiterte Öffnungszeiten von 6-22 Uhr an den Wochentagen und zusätzlich ein Samstagsangebot vorhalten und damit ein besonderes Angebot für Gladbecker Unternehmen und Mitarbeitende des Diakonischen Werkes sein. „Wir haben bewusst einen Standort ausgesucht, der verkehrsgünstig zwischen Gladbeck und Bottrop liegt, um unseren Mitarbeitenden, die im Schichtdienst tätig sind, eine Betreuungsangebot für Ihre Kinder machen zu können. Wir sind froh, dass die Ev. Kirche Gladbeck als Betreiber bereit ist, dieses besondere Öffnungsmodell mitzutragen“, so Karl-Heinz Kinne, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Gladbeck-Bottrop-Dorsten.

Konzept auch in Bottrop bewährt

Mit dem zweiten Gebäude erweitert das Diakonische Werk sein Angebotsspektrum in Gladbeck um eine Tagespflegeeinrichtung und zwei Demenz-Wohngemeinschaften. „Die Demenz-Wohngemeinschaften sind ein kleinzelliges Wohn- und Betreuungsangebot. Dieses Angebotskonzept verfolgen wir bereits seit drei Jahren sehr erfolgreich in Bottrop und erleben dort, wie groß die Nachfrage nach dieser Wohnform ist. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen auch in Gladbeck ein solches Angebot für Menschen mit demenziellen Veränderungen vorzuhalten“, so Kinne.

Die gesamte Wohnanlage umfasst eine Gesamtfläche von 2290qm. Die Baukosten sind mit ca.6,25 Mio Euro geplant. Die Diakonie rechnet mit der Fertigstellung im Frühjahr 2022.