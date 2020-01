In diesen Tagen werden an die Eigentümer von Gladbecker Grundstücken, Eigentumswohnungen, Geschäftsgrundstücken und landwirtschaftlichen Betrieben rund 24.000 Steuer- und Gebührenbescheide für das Jahr 2020 verschickt.

Aus diesen Bescheiden können die Betroffenen die für das Jahr 2020 an die Stadt zu zahlenden Grundsteuern, Abfallbeseitigungs-, Entwässerungs- und Straßenreinigungsgebühren entnehmen. Ebenfalls werden die Hundesteuerbescheide an die Halter von Hunden in Gladbeck verschickt.

Erfahrungsgemäß besteht sowohl nach dem Versand der Grundbesitzabgaben- als auch der Hundesteuerbescheide bei den Bürgern ein verstärkter Informations- und Nachfragebedarf.

"Dies führt insbesondere in den ersten Tagen nach dem Versand der Bescheide sowohl zu einem starken Publikumsandrang als auch zu einer deutlich erhöhten telefonischen Kontaktaufnahme bei den Sachbearbeitern der Abteilung Steuern und Abgaben", erklärt Monika Hocks von der Stadt Gladbeck. "So kann es sein, dass Sachbearbeiter nicht sofort telefonisch erreichbar sind bzw. es vor Ort zu Wartezeiten kommen kann."