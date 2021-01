Seit Samstag, 16. Januar, gilt in Gladbeck bekanntlich die erweiterte Maskenpflicht in der Innenstadt, in Wittringen sowie im Nord- und Südpark. Aus diesem Anlass zeigte die Stadt Gladbeck in den entsprechenden Bereichen am ersten Wochenende mit mehreren Kontrollteams erhöhte Präsenz, um die Bürger für die neuen Maßnahmen zu sensibilisieren.

Unabhängig davon, prüft die Stadt Gladbeck vor dem Hintergrund der Infektionslage in den Senioreneinrichtungen derzeit allerdings eine Erweiterung der Allgemeinverfügung des Kreises, um mehr Sicherheit für die Bewohner zu erreichen.

Insgesamt war die Lage am vergangenen Wochenende ruhig: „In der Innenstadt gab es keine besonderen Vorkommnisse, auch in den erweiterten Bereichen wurden die neuen Regelungen sehr gut befolgt“, konnte Ordnungsamtsleiter Gregor Wirgs ein positives Fazit ziehen. So gab es im Zuge der Kontrollen in der Innenstadt gerade einmal zehn Ansprachen an Personen in den neu definierten Maskenpflicht-Bereichen, zusätzlich wurden hier aber auch drei Bußgelder gegen Maskenverweigerer ausgesprochen. In Wittringen war festzustellen, dass besonders Besucher aus den Nachbarstädten auf die neuen Regelungen hingewiesen werden mussten. „Gladbeckerinnen und Gladbecker waren bereits gut informiert und haben sich weitgehend an die Maskenpflicht gehalten“, berichtet Ordnungsamtsleiter Gregor Wirgs. Im Nord- und Südpark war die Lage deutlich entspannter, hier waren nur vereinzelte Ansprachen nötig.

An beiden Tagen wurden durch die städtischen Kontrollteams in Wittringen sowie in Nord- und Südpark rund 150 sogenannte Sensibilisierungen“ durchgeführt, Personen ohne Maske angesprochen.

In den Abendstunden waren die KOD-Teams zusätzlich in den Außenbezirken auf Streife und haben weitere einschlägige Bereiche in Gladbeck kontrolliert. Bei diesen Kontrollen konnten jedoch keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt werden.

Die Stadt Gladbeck wird auch in der laufenden Woche weitere Kontrollen durchführen. Nach der erfolgten Sensibilisierung zur Einführung der neuen Maßnahmen werden die Ordnungsbehörden nun bei Verstößen konsequent auch Bußgelder verhängen.

Und wie angekündigt werden nun die Kontrollteams noch weiter verstärkt: Derzeit stehen 48 städtische Mitarbeiter für Kontrollen zur Verfügung, die ab sofort auch mit weitergehenden Befugnissen als bisher ausgestattet werden. Diese können nun ebenfalls Verwarnungen aussprechen, Personalien feststellen und Bußgelder verhängen.

Da weiterhin einige Senioreneinrichtungen von mehreren Corona-Infektionen betroffen sind, will die Stadt Gladbeck nun in Absprache mit dem Kreis Recklinghausen weitere Maßnahmen anordnen. Vorgesehen ist eine Testpflicht für Besucher und sonstige zugangsberechtigten Personen in vollstationären Einrichtungen der Dauer- sowie Kurzzeitpflege. Der Zutritt für Besuche zu den Einrichtungen ist dann nur bei Vorlage einer tagesaktuellen, negativen Schnell-Testung gestattet. Zudem ist eine schärfere Testpflicht für das Pflegepersonal und weitere Beschäftigte vor Dienstbeginn vorgesehen. Die Stadt orientiert sich dabei an der aktuellen Allgemeinverfügung der Stadt Bottrop.

Die Stadtverwaltung hat auch angeregt, über weitergehende Besuchseinschränkungen nachzudenken. Dazu steht die Rückmeldung des Kreises aber noch aus.

Die Verteilung der 4.000 KN-95-Masken wird ebenfalls aktuell geprüft: Derzeit wird der Bedarf bei den städtischen Mitarbeitern abgefragt, sowie in Kitas und Pflegeheimen. Zudem sollen die Masken über die Kontrollteams auch den Bürgern zur Verfügung gestellt werden.