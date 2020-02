Als Vorjahressieger richtete das Riesener-Gymnasium auch in diesem Jahr wieder das schon traditionelle Oberstufen-Hallenfußballturnier der Gladbecker Schulen aus.

Da alle Schulen für das Turnier wieder jeweils zwei Mannschaften gemeldet hatten, konnte die Vorrunde wie gewohnt in zwei Gruppen mit je fünf Teams ausgetragen werden. In der Gruppe A qualifizierten sich die Teams Riesener 1 und IDG 1 für die Zwischenrunde, wogegen die Mannschaften Rats 1, Heisenberg 1 und Berufskolleg 1 ausschieden. In der Gruppe B setzten sich Rats 2 und Heisenberg 2 durch. Das "Aus" kam für Berufskolleg 2, Riesener 2 und IDG 2.

Im ersten Halbfinale standen sich die Mannschaften Riesener 1 und Heisenberg 2 gegenüber. Am Ende ging die Riesener-Auswahl mit einem 3:1-Sieg vom Feld. Ähnlich eindeutig verlief auch das zweite Halbfinale, das die IDG-Fußballer gegen Rats 2 mit 5:2 für sich entscheiden können.

Die Entscheidung um den 3. und 4. Platz fiel per Sechs-Meter-Schießen. Die Heisenberg-Mannschaft hatte die besseren Nerven, gewann mit den Vergleich mit der Mannschaft des Rats-Gymnasiums und belegte somit in der Endwertung den 3. Platz.

Das Endspiel zwischen Riesener 1 und IDG 1 dann alles, was der Fußballfan von einem Finale erwartet. Das Riesener-Team geriet schnell mit zwei Toren ins Hintertreffen. Zwar erarbeitete man sich gute Chancen zum Ausgleich, doch ein Treffer wollte nicht gelingen. Erst kurz vor der Schlusssirene konnte Jonas Korbus den Ball doch ins IDG-Tor lenken und der Titelverteidiger verstärkte nochmals seine Angriffsbemühungen. In den letzten Spielsekunden agierte das Riesener-Team dann mit einem "fliegenden Torhüter" in Person von Spielführer Maximilian Adamski. Der Druck auf das IDG-Team wurde noch größer und sechs Sekunden vor dem Ende der Partie gelang tatsächlich Fabian Luciga der viel umjubelte Treffer zum 2:2-Ausgleich. Also gab es ein neuerliches Sechs-Meter-Schießen, zu dessen Abschluss Riesener-Torhüter Özgan Aktas zum Helden wurde, denn er parierte den letzten IDG-Schuss und bescherte seiner Mannschaft (5:4) den Turniersieg.

Damit konnte das Riesener-Gymnasium die "Operation Titelverteidigung" mit Erfolg abschließen. Die Erfolgsbilanz des Riesener-Gymnasiums indes ist sehr beeindruckend: In den letzten acht Jahren konnte man das Turnier sechs Mal gewinnen und dies in den letzten fünf Jahren von 2016 bis 2020 in Folge.

Seitens der Turnier-Verantwortlichen wird ausdrücklich betont, dass das gesamte Turnier ausgesprochen fair und ohne Zwischenfälle verlieft. Sicher auch ein Verdienst der Schiedsrichter Yannis Jira und Sandro Plenker, die die Partien souverän leiteten.