Aufatmen bei den Verantwortlichen und Organisatoren: Alle Bewohner und Mitarbeiter des Braucker St.-Altfrid-Hauses, deren Einwilligungserklärung vorlag, wurden jetzt mit der ersten Dosis des Impfstoffes gegen Covid-19 geimpft. Eine zweite Dosis ist im Abstand von 21 Tagen notwendig, um eine vollständige Immunisierung zu erreichen.

"Wir freuen uns über die hohe Impfbereitschaft", fassten Pflegedienstleiterin Manuela Wienert und Caritas-Vorstand Rainer Knubben zusammen, die beide selbst mit gutem Beispiel vorangingen und sich impfen ließen.

Knubben leitet derzeit übrigens in Vertretung das St.-Altfrid-Haus und ist zudem Abteilungsleiter der Senioren- und Pflegedienste des Verbandes. Höheren Gesprächs- und Aufklärungsbedarf in Sachen "Corona-Schutzimpfung" stellten Manuela Wienert und Rainer Knubben dabei eher bei jungen Mitarbeiterinnen fest.

Und ein dickes Dankeschön von Knubben gab es noch für Dr. Hiltrud Verse, Dr. Bernadette Gabriel und Dr. Ulrich Heil, die sofort für die Durchführung der Impfungen sofort bereit standen.

In den nächsten Tagen kommenden Woche rechnet der Caritasverband Gladbeck nun auch mit einem Impfstart in seinem zweiten Seniorenzentrum, dem Johannes-van-Acken-Haus an der Rentforter Straße in Stadtmitte.