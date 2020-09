Auf sehr große Resonanz getroffen sind beiden E-Bike-/Pedelec-Sicherheitstrainingtermine, die vom Seniorenbeirat und der Umweltabteilung der Stadt Gladbeck angeboten wurden.

Auf dem Hofgelände der Lambertischule in Stadtmitte bekamen die Teilnehmer in Rahmen eines jeweils 90-minütigen Trainings, das von Johann Holocek (Verkehrssicherheitsexperte der Verkehrswacht Wanne-Eickel) geleitet wurde, viele Informationen für eine sichere Fahrweise mit den Zweirädern modernster Generation. An mehreren Stationen konnten Koordination und Lenkung bei unterschiedlichen Fahrweisen geübt werden. Und so nahmen die Teilnehmer viele neue Erkenntnisse für einen sicheren Umgang im Straßenverkehr mit auf den Heimweg.

Aufgrund der hohen Nachrage, die beiden durchgeführten Trainingseinheiten waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, haben sich die Veranstalter entschlossen, kurzfristig einen weiteren Trainingskurs anzubieten. Dieser beginnt am Montag, 28. September, um 17 Uhr auf dem Hof der Lambertischule in Stadtmitte, Kirchstraße 2.

Die Teilnahme ist auch dieses Mal kostenlos, vorausgesetzt werden aber das Mitbringen eines eigenes E-Bikes und und das Tragen eines Schutzhelmes.

Anmeldungen werden ab sofort im "Fritz-Lange-Haus" an der Friedrichstraße 7 entgegengenommen. Ansprechpartnerin dort ist Seniorenberatungs-Mitarbeiterin Iris Blümer, Tel. 02043-992775.