Natürlich ist die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen nicht spurlos am City-Center in Stadtmitte vorbeigegangen. Da, wo noch vor einem Jahr die Gladbecker in die Einzelhandelsgeschäfte strömten oder bei einer Tasse Kaffee eine kurze Pause einlegten, herrscht jetzt doch eher Ruhe. Doch die Ruhe ist trügerisch, denn hinter den Kulissen wird viel gearbeitet.

"Wir bereiten uns mit allen Mietern auf das Ende des Lockdowns vor, wollen dann sofort voll durchstarten," gibt Center-Manegerin Bettina Plaßmann die Richtung vor. Natürlich haben auch die Händler im City-Center heftige Umsatzverluste hinnehmen müssen, zugleich mussten aber die Fixkoten entrichtet werden. "Wir haben eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten leben können," versichert Bettina Plaßmann. Wie diese Lösung in der Praxis aussieht, verrät die Center-Managerin indes nicht.

Fakt ist allerdings, dass im Januar alle im Jahr 2021 auslaufenden Mietverträge verlängert wurden und die übrigen Mieter ihre Verträge sogar frühzeitig verlängert haben. "Damit kann ich natürlich viel besser planen," freut sich Bettina Plaßmann.

Aktuell sind im "City Center" lediglich vier Geschäfte geöffnet. Dabei handelt es sich um die Filiale des Lebensmittel-Discounters "Norma", den Shop "LeckerLecker", wo es neben Süßigkeiten auch Getränke gibt. Und der Imbiss "Asia" bietet seine Gerichte zur Mitnahme an. Seit einigen Tagen ist auch das Eis-Cafe "San Remo" wieder geöffnet. Auch hier gilt "Mitnahme".

Auf der anderen Seite nutzen gleich zwei Mietpartien die Lockdown-Phase für Um- und Modernisierungsarbeiten. Die "Deichmann"-Filiale wird neu gestaltet, im März ist die Wiedereröffnung geplant. Auch "Tedi" hat seinen Mietvertrag verlängert, lässt die die Filiale im Erdgeschoss des Centers komplett auf den neuen Tedi-Standard umbauen. Im Laufe des Jahres werden Bauarbeiter dann auch in der "NKD"-Filiale ans Werk gehen.

Schon seit längerer Zeit gibt es im "City-Center" aber auch zwei Leerstände. Für die Fläche der ehemaligen Apotheke konnte mit "brillen.de" ein mit mehr als 600 Filialen bundesweit vertretenes Optiker-Unternehmen gewonnen werden. Die Neueröffnung am Standort Gladbeck ist für den 1. März geplant.

Und für die Fläche des Babymarktes im Untergeschoss sind die Verhandlungen sehr weit fortgeschritten. "Es fehlen nur noch die Unterschriften unter den Verträgen," zeigt sich Bettina Plaßmann sehr optimistisch. Zum Kauf angeboten werden sollen dort dann Kleinmöbel.

Bliebe nur noch der kleine Back-Shop im Erdgeschoss, der derzeit nicht geöffnet hat. Doch diesbezüglich macht sich Plaßmann gar keine Sorgen. "Das Ding ist ein Selbstläufer!" Erste Gespräche mit Interessenten hat es ja auch schon gegeben.

Ja, es sieht ganz so aus, als würde das Gladbecker "City Center" auch den zwei Corona-Lockdown (relativ) unbeschadet überstehen. Nun freuen sich die Händler und Dienstleister aber verständlicherweise darauf, schon bald wieder Kunden und Besucher begrüßen zu können.