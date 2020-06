Hagen. Das übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen: In kürzester Zeit füllten sich im AllerWeltHaus an der Potthofstraße 22 schon sieben Sammelboxen mit Handy-Altgeräten. Zwei Mal mussten Sammelboxen beim Projekt „Handy-Aktion NRW“ nachbestellt werden für die Flut der abgegebenen Handys samt Zubehör.

Das AllerWeltHaus ist seit Ende Mai Sammelstation des landesweiten Projektes. Altgeräte werden gesammelt, weil sie in kleinsten Mengen wertvolle Rohstoffe enthalten, die in den Ländern des globalen Südens oft unter lebensgefährlichen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen geschürft werden müssen. Etwa im Ost-Kongo kämpfen Rebellen und Soldaten seit Jahren um die Kontrolle über diese Rohstoffe. Handy-Altgeräte, die in Schubladen schlummern, sind daher wie verschwendete Schatzkisten. Solche, die etwa über den Hausmüll unsachgemäß entsorgt werden, belasten dagegen schwerwiegend die Umwelt.

Die „Handy-Aktion NRW“ sammelt die alten Geräte und verwendet sie nachhaltig weiter. Besonders sinnvoll: Der Erlös der Aktion kommt Menschenrechtsprojekten in Südafrika, im Kongo und auf den Philippinen zu Gute.