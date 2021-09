Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bocholt mit einem Motorrad die Weberstraße in Dingden in Richtung Ringenberg.

Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Motorrad geriet ins Schleudern und der 26-Jährige stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert werden.