Aufgrund der coronabedingten Vorgaben für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit hat die städtische Jugendeinrichtung mit Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ein Gruppenprogramm entwickelt. Die Jugendleiter Verena Tewinkel, Mareen Wiltink und Thomas Tangelder vom "Juze"-Team bieten ein Programm für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren an. Es wird darauf hingewiesen, dass zu allen Angeboten eine vorherige Anmeldung unbedingt notwendig ist.

Am Montag, 16. November, von 15 bis 17 Uhr, werden Gesellschaftsspiele (Zur Auswahl stehen Spiele wie zum Beispiel Activity, Just one, Skip Bo, Skyjo und Uno Extrem) gespielt.

Am Dienstag, 17. November, von 14.30 bis 16 Uhr, ist Kreativität gefragt. Es werden Motive mit Perlen gesteckt und gebügelt. Von 16.30 bis 18.30 Uhr findet ein FIFA-Fußballturnier an der Playstation statt.

Am Mittwoch, 18. November, von 15 bis 17 Uhr, gibt es eine Fahrradtour nach Dingden.

Am Freitag, 20. November, von 14 bis 15.30 Uhr, 15.45 bis 17.15 Uhr, und 17.30 bis 19 Uhr findet ein „Escaperoom“ statt.

Am Samstag, 21. November, von 10 bis 16.30 Uhr, ist eine Schnitzeljagd für die ganze Familie angesagt. Wer Lust auf die Natur hat, der kann von 13.30 bis 16.30 außerdem gemeinsam mit Haus Glader durch die Dingdener Heide ziehen.

Am Montag, 23. November, von 16 bis 18 Uhr, helfen die Kinder und Jugendliche einem alten Mann auf einer "Schatzsuche" seinen Koffer wieder zu finden.

Am Dienstag, 24. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr, gibt es einen Klassiker der Jugendarbeit - das "Chaosspiel".

Am Mittwoch, 25. November, von 15 bis 18 Uhr, steht eine Fahrt zum Rhein auf dem Programm.

Am Donnerstag, 26. November, von 16 bis 18.30 Uhr, gibt es Geocaching.

Am Freitag, 27. November, von 14 bis 16.30 Uhr, steht Bingo an. Von 17 bis 19 Uhr gibt es ein Lagerfeuer auf dem Abenteuerspielplatz.

Am Samstag, 28. November, von 14 bis 17 Uhr, heißt es: „Schlag den Teamer“ - Wer gewinnt die Challenges?

Am Montag, 30. November, von 16 bis 18 Uhr, werden Weihnachtsmotive in Windowcolour gemalt.

Wer bei einem dieser Angebote mitmachen möchte, muss sich vorher per Telefon unter 02852-711052, per E-Mail unter jugendzentrum@hamminkeln.de, per Facebook unter www.facebook.com/hamminkelnjugendzentrum oder per Instagram unter hamminkelnjuze anmelden (Name, Vorname des Kindes oder Jugendlichen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer der Eltern). Die Teilnehmerzahl ist auf acht Jungen und Mädchen begrenzt. Eine schnelle Anmeldung wird deshalb empfohlen.