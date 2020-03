Am Samstag, 14. März, in der Zeit von 8-13 Uhr, wird in Hamminkeln wieder Baum- und Strauchschnitt gesammelt.

Die Stadtverwaltung teilt folgende Sammelstellen in den Ortsteilen mit:

Dingden, Gelände an der Krechtinger Straße

Loikum, Parkplatz Bürgerhalle

Wertherbruch, es findet keine Sammlung statt

Mehrhoog, Parkplatz an der Kreutzstraße (Höhe Skateranlage)

Es ist zu beachten, dass der Baum- und Strauchschnitt nur zu der angegebenen Uhrzeit im Beisein des Aufsichtspersonals abgegeben werden kann.

Bitte achten Sie darauf, dass das Astwerk nicht länger als 3 Meter und dicker als 10 Zentimeter ist.

Dies gilt auch grundsätzlich für die stationäre Annahme an der Güterstraße.