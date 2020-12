Hamminkeln/Wesel In Corona-Zeiten ist es besonders schwer für einen guten Zweck zu sammeln, daher bietet Silke Noltenhans auf dem Kreativhof Lehmberg, Lehmberg 4, Hamminkeln-Dingden, in diesem Jahr dreißig Weihnachtswundertüten an, deren Mindestspende von 50 Euro bzw. 35 Euro (für Kinder geeignete Variante). Die Spenden gehen zu Hundert Prozent an den Weseler Förderverein Kinderpalliativmedizin Löwenzahn & Pusteblume. Seit drei Jahren arbeitet Silke Noltenhans vom Kreativhof Lehmberg in Hamminkeln mit dem Förderverein zusammen und bietet auch Kreativkurse für die zu betreuenden Familien an.

In den weihnachtlichen Tüten gibt es gespendete Werke von Künstlern aus dem ganzen Land, die in den letzten vier Jahren auf dem Kreativhof Lehmberg an der Herbst-Art teilgenommen haben. Alle Motive thematisieren ein Tier: Es können Schaf, Schwein, Esel oder Insekt sein. In der Kindertüten-Variante sind Motive, die gut in ein Kinderzimmer passen oder Erwachsenen gefallen, die Kinderbuchillustrationen oder Ähnliches lieben. Des Weiteren stecken kunsthandwerkliche Überraschungen in den Tüten, die z. B. von den Künstlerinnen Martina Mühlen aus Voerde und Silke Noltenhans sowie von Jutta Jansen, Löwenzahn & Pusteblume, gefertigt wurden. Vielleicht werden die Spender von so viel Kreativität angesteckt und basteln, malen, stricken oder nähen während des anstehenden ruhigen Jahreswechsels selbst.

Kunstwerke mit anderen Themen sind gern vorher zu besichtigen und können separat für zu anderen Preisen erworben werden; auch hier gehen die Erlöse vollständig an den Verein so wie die Näharbeiten, die nun ständig auf dem Kreativhof zu bekommen sind.

Bereits im Oktober wurde dem Verein nach der letzten Herbst-Art die Summe von 400 Euro übergeben. Die Summe kam durch eine Pflanzenbörse mit Tatiana Kamphausen und Ulrike Paul und den Verkauf von gespendeten Kunstwerken zustande. https://loewenzahnundpusteblume.de/category/spende/

Unter den Käufern der Weihnachtswundertüte wird ein Gutschein für eine Person für einen zweistündigen Specksteinkurs verlost. Kontaktlose Übergabe nach vorheriger Absprache möglich: Tel.: 02852 9651500, info@kreativhof-lehmberg.de