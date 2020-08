Zu einer Info-Veranstaltung zum Wirtschaftswegeverband lädt die Ortsbauernschaft Brünen Grundstückseigentümer mit Grundstücken im Außenbereich von Brünen ein.

Treffpunkt ist am Dienstag, 11. August, um 19.30 Uhr bei Familie Wortelkamp (Venninghauser Straße 9). "Schon länger wird über eine Gründung eines solchen Zweckverbandes für den Erhalt der Wirtschaftswege in Hamminkeln gesprochen und geplant. Mittlerweile ist die Planung weiter fortgeschritten, eine Gebietskulisse und eine Mustersatzung wurden erstellt.", heißt es in der Ankündigung.

An diesem Abend informieren Bürgermeister Bernd Romanski und Kämmerer Robert Graaf über den aktuellen Stand.