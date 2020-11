Die meisten der südwärts fliegenden Kraniche sind vermutlich schon durchgezogen, doch auch heute noch waren Nachzüglertrupps unterwegs. Anders als in den Tagen zuvor überquerten sie aber nicht nur in großer Höhe und in der typischen langgestreckten Formation unsere Stadt, sondern schienen eine Rast eingelegt zu haben und sich nun erst wieder zum Weiterflug zu sammeln und zu formieren.



Wenn so etwas geschieht, kreisen die Vögel über einer Stelle und steigen langsam immer höher auf, bis alle Mitziehenden hinzugestoßen sind und sie ihre "Reiseflughöhe" erreicht haben. Gerade dieses Verhalten wird offenbar von besonders intensivem Rufen begleitet, so dass ein lang anhaltendes Trompeten aus einer bestimmten Richtung mich darauf aufmerksam machte und mir Gelegenheit gab, die Vögel währenddessen zu filmen und zu fotografieren.

Zählen mit der Maus

Und wo ich die Aufnahmen schon mal "im Kasten" hatte, sprich: auf dem Monitor, wollte ich auch wissen, wie viele Tiere wohl in diesem Trupp unterwegs gewesen sind. Also habe ich zu zählen begonnen, indem ich in einem Foto mit einer einfachen Software die Vögel einzeln angeklickt und so Stück für Stück farbig markiert habe, um Doppelzählungen oder Auslassungen zu vermeiden. (Wenn schon, denn schon 🤓) Das Ergebnis hat mich selbst ein wenig überrascht - aber bevor ich es verrate, versuch doch einmal selbst, im folgenden Bild innerhalb von fünf Sekunden eine Schätzung vorzunehmen:

hochgeladen von Torsten Richter-Arnoldi

Ich habe unten links begonnen und die ersten Vögel hellgelb markiert. Nach jeweils 50 Tieren habe ich die Farbe immer etwas mehr ins rötliche geändert, insgesamt noch vier Mal. Die letzten 13 Kraniche sind oben in einem hellen Orangeton zu sehen. Macht wie viele?

hochgeladen von Torsten Richter-Arnoldi

Richtig: Auf diesem Foto sind 213 zu sehen (manche verdecken sich allerdings gegenseitig ein wenig). Und das waren, wie gesagt, nur ein paar Nachzügler. Ich vermute, dass zuvor schon etliche Tausend "Glücksvögel" über unsere Stadt hinweg gezogen sind.

hochgeladen von Torsten Richter-Arnoldi

Übrigens: Damit das Ganze nicht den Eindruck erweckt, als ginge es mir nur um nackte Zahlen: Für mich ist der Durchzug der Kraniche, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst, jedes Mal ein begeisterndes Erlebnis. Vielleicht einfach, weil ich schon als Kind in meinen Träumen oft geflogen bin ...