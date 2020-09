Die Kommunalwahlen 2020 gehen in Hattingen in die Verlängerung. Am Sonntag, 27. September, steht die Bürgermeister-Stichwahl an. Amtsinhaber Dirk Glaser und Stadtkämmerer Frank Mielke bewerben sich.



Die Wahlbenachrichtigungen behalten ihre Gültigkeit, aber auch ohne diese können Wahlberechtigte wählen, wenn sie einen Personalausweis vorzeigen. Die Wahllokale, in denen gewählt wird, sind dieselben wie im „ersten Wahlgang“.Alle, die einen Antrag auf Zusendung der Briefwahlunterlagen zur Hauptwahl am 13. September gestellt hatten, erhalten automatisch einen Wahlschein zur Stichwahl am 27. September. Wer bis Mittwoch, 23. September, keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlbüro unter Tel. 02324/204-3241 in Verbindung setzen.

Im Briefwahlbüro in der Turnhalle am Parkplatz Roonstraße kann am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr direkt gewählt werden. Die roten Briefwahlumschläge können am Wahlsonntag in jedem Wahllokal bis spätestens 15 Uhr und im Rathaus bis spätestens 16 Uhr abgegeben werden.