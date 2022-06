Gesundheitsseminare 2022 beim Interkulturellen Zentrum Magnet in Hattingen



hochgeladen von Markus Ackermann

Kindergesundheit & Unfallprävention 22.06.2022

Das Interkulturelle Zentrum Magnet e.V. in Hattingen hat für Geflüchtete Syrische und Ukrainische Menschen das Gesundheitsseminare „Kindergesundheit & Unfallpräventionen“ im Rahmen des Handlungskonzeptes „Integration leben -Zukunft gestalten“ der Stadt Hattingen durchgeführt.

Frau Anette Kayi Schlücker war die Dozentin in diesem Seminar und rund 20 Teilnehmer nahmen Ihren Vortrag dankbar an. Frau Schlücker musste zwar auf ganz alte Technik zurückgreifen da Ihre Elektronischen Daten, dank eines Ausfalls der Technik bei Ihr zuhause nicht zu Hand waren aber auch mich einen Tageslicht Projektor war dieses Seminar ein Erfolg. Mit Hilfe von Ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern würde dieses Seminar in Deutsch/Englisch/Arabisch und Ukrainisch, sowie Russisch simultan Übersetzt. Immer wieder kamen produktive Rückfragen von dem Teilnehmer/Innen und Frau Schlücker war sehr zufrieden mit der Gruppe. Am 27. Juli plant das Interkulturelle Zentrum Magnet das nächste Gesundheitsseminar dann mit dem Thema: Gesunde Zähne & Mundhygiene.

Markus Ackermann