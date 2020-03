Viele Bewohner in Niedersprockhövel sind wieder verärgert. Die Filiale der Postbank auf der Hauptstraße, die auch Postdienstleistungen anbietet, ist seit dem 25. März schon wieder geschlossen. Ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte, denn Kundenservice sieht anders aus.

Dennis Kühne ist sauer. Er versuchte heute vergeblich, ein Päckchen an der Hauptstraße am Schalter abzugeben. Klappt nicht, die Filiale ist seit dem 25. März 2020 schon wieder geschlossen. Ein an der Eingangstür angebrachtes Plakat begründet diese wiederholte Schließung mit "betrieblichen Gründen".

Obwohl das Schild die Schließung bis zum 28. März 2020 befristet, wurde auch am Montag, 30. März 2020, diese Postbankfiliale erst gar nicht wieder geöffnet.

Schon im letzten Monat war diese Filiale auf der Hauptstraße überraschend vom 14.2. bis zum 20.2., am 25.2. und 26.2. einfach geschlossen.

Postbank-Pressesprecher Ralf Palm hat gegenüber dem STADTSPIEGEL dafür auch keine Erklärung, bedauert gleichzeitig aber die wiederholte Schließung. Allerdings konnte der Postbank-Pressesprecher nicht sagen, wann diese Filiale wieder geöffnet wird.

Wurde gegen Vertragspflichten verstoßen ?

Achim Gahr, Pressesprecher der Post, ist ebenfalls über die wiederholte Schließung in Niedersprockhövel verärgert, denn die Postbank ist Vertragspartner der Deutschen Post und hat vertraglich zugesagt, auch die entsprechenden Post-Dienstleistungen auf der Hauptstraße in Niedersprockhövel regelmäßig zu erbringen. Nur das scheint eben nicht zu funktionieren.

Sebastina Gruner erwartet für seinen Sohn ein Päckchen und stand heute verärgert vor den verschlossenen Türen. Angelo Trovato wollte einen Brief aufgeben und musste dafür nach Hattingen fahren. Edeltraud Neuhaus brauchte Briefmarken für einen Großbrief, konnte diese aber am Schalter nicht kaufen. Sie benutzte dann dafür den außen aufgestellten Briefmarkenautomaten und war nicht erfreut, dass sie für den Restbetrag des eingeworfenen Geldes dann Briefmarken in Zehn-Cent-Marken ausgedruckt bekam.

Paketabgabe bei der Stöberstube auf der Hauptstraße

Udo Seider von der Stöberstube auf der Hauptstraße 69 hat derzeit viel zu tun und freut sich über die Kunden von gegenüber. Ich darf allerdings nur Pakete annehmen und Briefmarken verkaufen, jedoch keine Briefe entgegennehmen, sagte er jetzt zum STADTSPIEGEL. Die Nachfrage der Kunden bei ihm ist inzwischen so groß, dass seine angenommenen Pakete mehrmals am Tage bei ihm von der Deutschen Post abgeholt werden.

"Die Leute kommen zurzeit in Scharen zu mir", ergänzt er und dankt allen Sprockhövelern für ihr Verständnis, dass er leider keine Briefe annehmen darf. Auch Päckchen oder Pakete, die in das Ausland geschickt werden, darf er nicht annehmen und verweist auf eine Paketfiliale in Haßlinghausen.

Allerdings fungiert er auch als Paketannahmestation für Empfänger, die tagsüber nicht zuhause sind und das Paket dann bei ihm abholen können. „Meine Kunden sind sehr froh, dass wir jetzt mit den Postdienstleistungen einspringen und viele freuen sich, bei uns immer ein freundliches Wort zu hören“, sagt der Betreiber der Stöberstube auf der Hauptstraße.

MdL Bodo Middeldorf hatte auch im letzten Monat schon beim Vorstand der Deutschen Post interveniert und auf den unbefriedigenden Zustand in Niedersprockhövel hingewiesen.

Das ist eben eine „Glück-Auf-Filiale“, sagte abschließend ein Postbank-Kunde, man muss Glück haben, wenn sie auf hat.