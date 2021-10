Vergangenen Sonntag, 24. Oktober, kam es in Witten-Herbede, gegen 14 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem sich ein 54-jähriger Herner schwer verletzte.

Witten/Herne. Mit seinem Krad fuhr der 54-Jährige auf der Wittener Straße in Richtung Blankenstein. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Wittener mit seinem Auto auf der Wittener Straße in Richtung Heven. Der Herner fuhr mit seinem Krad in Höhe der Hausnummer 114 auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem Fahrzeug des entgegenkommenden Herners.

Der 54-Jährige musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.