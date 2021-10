An alle Bürger*innen von Herne,

wer ein Zeichen setzen möchte, für eine gesunde, klima- und naturgerechte Zukunft in Herne, möge bitte zur 1. öffentlichen Bürgeranhörung der Stadt kommen (s. u.).

Wir lehnen die geplante Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans i. S. einer Zerstörung dieser einmaligen naturierten Zechenfläche ab! Keine weitere Versiegelung in Herne!

Wir haben eine Vielzahl an Konzepten und Alternativen für Nachhaltigkeit, Klima-, Natur- u. Gesundheitsschutz für nachfolgende Generationen!

Bürgerinitiative Stadtwald Herne

:

Tagesordnung

für die Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Eickel am Donnerstag, dem

07.10.2021, 17:00 Uhr

Sitzungsort: Eickeler Markt 1, Bürgersaal des Sud- und Treberhauses

Öffentlicher Teil

1. RFNP-Änderung 47 HER (General Blumenthal / ITW Herne): Frühzeitige

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

2021/0987

2. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung

Nichtöffentlicher Teil

1. Mitteilungen des Bezirksbürgermeisters und der Verwaltung