Rap in deutscher Sprache mit christlichen Texten, die mutig von Gott und Glauben erzählen, sind das Markenzeichen der Band "Deine Gospel Rapper" – alias Kevin Neumann und Davee. Erleben kann man die Band nun beim Open-Air-Gottesdienst am Samstag, 18. September, um 15 Uhr auf der Bürgerwiese am Kielsgraben in Monheim-Baumberg.

Bodybuilding und Glauben wiederum gehören bei Marcus Schneider so untrennbar zusammen, wie die Tattoos auf seiner Haut. Das Motto des selbst erklärten „breitesten Pastors Deutschlands“ lautet: „Mutig und stark“. Der Pastor aus Wuppertal betreibt unter anderem ein Fitnessstudio seiner Gemeinde. Dort verbindet er seine Leidenschaft für den Kraftsport mit dem pastoralen Dienst im sozialen Brennpunkt Oberbarmen.

Auf der Baumberger Bürgerwiese

Und zusammen mit Marcus Schneider und "Deine Gospel Rapper" wollen Jugendliche aus Monheim und Umgebung nun einen Open-Air-Gottesdienst auf der Baumberger Bürgerwiese feiern.

Dazu lädt das lighthome-Team ein, das im Oktober 2019 mit einem Worship-Gottesdienst im Baumberger Bowlingcenter bereits ein erstes Jugend-Event veranstaltete.

Das Team, bestehend aus Christen mit katholischem und evangelisch-freikirchlichem Hintergrund, lotet Grenzen des gesellschaftlichen Miteinanders aus und experimentiert gerne. Seine Mitglieder möchten, dass Jugendliche ihren Glauben auch innerhalb ihrer Jugendkultur erleben können, ohne sich verstellen zu müssen.

Veranstalter des Gottesdienstes

Offizielle Veranstalter des Gottesdienstes sind die Freie-evangelische-Gemeinde Monheim (FEG) sowie die Katholische Jugendagentur (KJA) Düsseldorf mit Unterstützung einiger Jugendgruppen und Kirchen aus der Umgebung.

"Wer gerne Neues ausprobiert und Ungewöhnliches hörend und sehend erleben möchte, sollte am Samstag, 18. September, ab 15 Uhr zur Bürgerwiese am Kielsgraben in Monheim-Baumberg kommen.", heißt es in der Ankündigung.

Mehr und aktuelle Infos auf Instagram: meet_the_middle