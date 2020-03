Die beiden Hünxer Sozialdemokraten Horst Meyer und Jan Scholte-Reh informieren über den Sonderaufruf für Feuerwehrhäuser

Gute Nachrichten für die Feuerwehren in der Gemeinde Hünxe: Brandschutz und Brandbekämpfung gehören zu den wichtigsten Aufgaben der Kommunen, um die Sicherheit von Leben, Natur und Eigentum zu gewährleisten. Darüber hinaus erfüllt die Feuerwehr eine Reihe notwendiger lebensrettender Maßnahmen in verschiedenen Gefahrensituationen, die einer angemessenen Ausstattung bedürfen. Als klassische kommunale Verantwortung muss die Gemeinde die Kosten dafür selbst tragen.

Jetzt hat Land NRW für das Jahr 2021 im Rahmen des Förderprogramms „Dorferneuerung 2021“ einen Sonderaufruf für Feuerwehrhäuser gestartet. Dieser richtet sich an Städte und Gemeinden mit Ortsteilen bis maximal 10.000 Einwohner, berichten Fraktionschef Horst Meyer und Parteivorsitzender Jan Scholte-Reh von der Hünxer SPD. Für das Förderjahr 2021 stellt das Land insgesamt 3 Millionen Euro zur Verfügung. Förderfähig sind der Neubau, die Erweiterung und der Erhalt von Feuerwehrhäusern in Ortsteilen bis maximal 10.000 Einwohner. In der Gemeinde Hünxe beträfe das jeden Ortsteil. Die Höchstsumme je Fördermaßnahme beläuft sich dabei auf bis zu 250.000 Euro, bei einem Fördersatz von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Kommune müsste demnach die Hälfte in Eigenleistung tragen.

„Der Gemeindekämmerer Michael Häsel beschäftigt sich bereits intensiv mit dem Förderprogramm“, erklären Meyer und Scholte-Reh nach Rücksprache mit der Kämmerei. „Politik, Feuerwehr und Verwaltung müssen im Rahmen des zuständigen Arbeitskreises darüber beraten, ob es für unsere Feuerwehren in Bruckhausen, Bucholtwelmen, Drevenack und Hünxe sinnvolle Verwendungen für diese Mittel gibt. Falls ja, dann sollte sich die Gemeinde das nicht entgehen lassen.“