Sommerradtour der Hünxer SPD

Am Ende gab es das verdiente Kaltgetränk. Über rund 40 km fuhren die Teilnehmer der diesjährigen SPD-Sommerradtour, nachdem der große Tross um 11 Uhr am Hünxer Markt auf 24 Rädern startete.

Das erste Ziel führte in den Gartroper Busch an die Grenze zu Gahlen. Mit Blick auf die Nottenkämper-Tonausgrabung gab das örtliche SPD-Ratsmitglied Bernfried Kleinelsen einen Einblick in die Arbeit des Unternehmens und erläuterte außerdem die Aktivitäten an der angrenzenden Deponie. Nach dem kleinen Input ging es auf direktem Wege zum Radler-Treffpunkt „anne Bänke“ in Dorsten, wo sich die Runde Zeit für Erfrischungen am Ufer des Wesel-Datteln-Kanals nahm. Dabei erlebten sie ein besonderes Highlight: Ein frisch vermähltes Ehepaar steuerte auf einem Boot den Kanal entlang, während die Menschen ihnen vom Ufer herzuwinkten und dem jungen Brautpaar die besten Wünsche für die Zukunft zuriefen.

Entlang des Kanals ging es dann auch weiter, zunächst nach Schermbeck und von dort schließlich über den alten Bahndamm nach Drevenack. Mit einem Schlenker über Feldwege und an zahlreichen Wiesen vorbei, zeigte Gerd Unterloh die vom Hünxer Naturschutzverein aufgestellten Storchennester, die in diesem Jahr bereits von Störchern in Anspruch genommen wurden. Wenig später traf der Tross schließlich an der beliebten „Dudelbude“ im alten Treidlerdorf Krudenburg an der Lippe ein. Dort bewirtete Budenbesitzer Matthias mit Familie die Radfahrer mit den für das warme Wetter notwendigen Kaltgetränken, während über der Dudelbude aus Liebe zur alten Heimat Hamburg die rot-weiße Fahne der stolzen Hansestadt weht.

Ihren Abschluss fand die Runde schließlich in einem langen Abendausklang in der Genossenschaftskneipe „Tacheles“ an der Hünxer Wilhelmstraße bei Krustenbraten, Krautsalat und Kartöffelchen. Für die nächste Sommerradtour im kommenden Jahr haben sich zahlreiche Teilnehmer bereits wieder angemeldet.