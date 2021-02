Aufgrund des Lockdowns können die Hünxer Sozialdemokraten ihre monatlichen Marktplatzgespräche in Bruckhausen, Drevenack und Hünxe derzeit nicht anbieten. Doch nun machen sie aus der Not eine Tugend und laden daher zu den ersten Online-Marktplatzgesprächen und zur Telefonsprechstunde am Montag, 01. März 2021, ab 17 Uhr, ein. Ganz bequem können sich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünxe per Videochat (einfach über www.spd-huenxe.de/talk) mit Jan Scholte-Reh (stellvertretender Bürgermeister), Horst Meyer (SPD-Fraktionschef im Gemeinderat) und weiteren Ratsmitgliedern aus allen Ortsteilen über ihre Fragen, Ideen und Problemhinweise austauschen. Für diejenigen, die aus technischen oder zeitlichen Gründen nicht am Videochat teilnehmen können, besteht die Möglichkeit zum Telefongespräch (02858-917704). Rückruf ist garantiert.

„Die Gesundheit der Menschen und die Eindämmung der Pandemie hat für uns oberste Priorität, so dass unsere regelmäßigen Marktplatzgespräche und Bürgersprechstunden in physischer Form nicht stattfinden können“, so Jan Scholte-Reh. „Wir sind aber weiterhin auf allen Kanälen ansprechbar und trotz Corona ist uns der kurze Draht zu den Menschen wichtig. Wir wollen uns mit den Hünxern darüber unterhalten, wie sie mit den Umständen der Corona-Pandemie zurechtkommen, die unser Leben seit fast einem Jahr so grundlegend beeinflusst. Genauso interessieren uns aber auch Hünxer Themen jenseits der Pandemie, die derzeit vielleicht aufgrund der Krise zu kurz kommen. Die Gespräche mit Hünxer Bürgerinnen und Bürgern bringen immer wieder wichtige Anregungen und Hinweise, die wir in die politischen Beratungen des Gemeinderates und mit der Verwaltung einbringen.“ So wollen die Sozialdemokraten auch über die neuesten Entwicklungen beim Sportplatz Bruckhausen, bei der Ortsgestaltung Hünxe und weiterer Themen berichten.

Kostenloser Videochat: Teilnehmen über PC, Tablet oder Smartphone

Das Online-Marktplatzgespräch findet als Videokonferenz über das Programm „Zoom“ statt. Teilnehmen ist ganz einfach über die Adresse www.spd-huenxe.de/talk. Es wird kein eigener Zugang benötigt und es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Smartphone oder Tablet-Nutzer müssen sich die kostenlose App „Zoom Cloud Meetings“ herunterladen. Auch bei der Nutzung fallen keinerlei Kosten an.

Weitere Kontaktmöglichkeiten:

- Telefon: 02858-917704 (werktags zwischen 8 und 20 Uhr)

- per WhatsApp-Nachricht: 02858-917704

- E-Mail: info@spd-huenxe.de