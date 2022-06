Unterwegs im Quartier: "Klimaglücksrad" startet am Donnerstag im Sesekepark



Das "Klimaglücksrad" ist wieder unterwegs, auf dem Fahrrad zu verschiedenen Stadtteilen. Eine Aktion, die Anja Sklorz (Bürgerhaus Methler) und Jutta Eickelpasch (Verbraucherzentrale) bereits im letzten Sommer erfolgreich angeboten haben. Mit dem Lastenrad KAti, einem Glücksrad und ihrem Equipment fahren sie von einem Spielplatz zum anderen. Am Glücksrad "erdrehen" sich dann interessierte Kinder Fragen zum Thema Klimaschutz - daher der Name "Klimaglücksrad". Als umweltfreundliche Preise locken u.a. Brotdosen, Malbücher und Fahrradklingeln.

Los geht's diesen Donnerstag (30.06.) im Sesekepark. Von 15.00 - 15.45 Uhr dreht sich dort das Rad. Nächste Station: 16.30 Uhr am Spielplatz an der Feuerbachstraße in Südkamen. Weitere Stationen in Methler und Heeren werden an den nächsten zwei Donnerstagen angefahren.