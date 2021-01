Die "Familienbande" des Familiennetzwerkes Kamen bietet aktuell verschiedene Online-Angebote an. In der Ankündigung heißt es:

"Bei Mutti schmeckt es am besten:

Wer kennt das nicht? Da kocht man Muttis leckere Erbsensuppe nach, doch sie will einfach nicht so richtigschmecken.

Wir wollen gemeinsam kochen und die „Tricks der Muttis“ erfahren.

Los geht es mit etwas Einfachen, aber typisch Ruhrpott. Wir treffen uns online per Zoom. Die Rezepte bzw. die Einkaufsliste wird allen Teilnehmern frühzeitig zur Verfügung gestellt, so dass die Möglichkeit besteht, direkt live mit zu kochen.

Dieses Angebot findet am Dienstag, 19. Januar, und am Dienstag, 2. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Zutaten müssten selbst eingekauft werden.

Kindertanzen I und II

... für Kinder im Alter von 3 - bis 5 Jahren.

Beim Kindertanzen lernen schon die ganz Kleinen, sich zu kindgerechter Musik rhythmisch zu bewegen. Wir erlernen kleine Choreografien, schulen das musikalische Gehör und fördern die motorischen Fähigkeiten der Kleinen.

Falls auch Ihr Kind anfängt sich bei Musik zu bewegen, ist es beim Kindertanzen genau richtig. Beide Kurse starten am Mittwoch, 13. Januar, Kurs I von 13.45 bis 14.30 Uhr und Kurs II von 14.45 bis 15.30 Uhr und findet insgesamt 11 mal mittwochs statt. Die Kosten pro Kurs betragen 78 Euro pro Kind.

Video-Clip und Hip Hop

... für Kinder im Alter von 6 - bis 9 Jahren

Du möchtest gerne zu den aktuellen und angesagten Songs aus dem Radio tanzen? Dann bist du bei meinem Video-Clip- und Hip-Hop-Kurs genau richtig.

Ich freue mich auf einen tollen Nachmittag und das gemeinsame Tanzen.

Dieser Kurs startet am Mittwoch, 13. Januar, und findet insgesamt 11 mal mittwochs von 15.45 bis 16.45 Uhr statt. Die Kosten für den kompletten Kurs betragen 99 Euro pro Teilnehmer.

Schlafberatung

Sollte mein Kind nicht so langsam durchschlafen?Wie kann ich mein Baby beruhigen?

Ist es OK, wenn mein Kind noch bei mir im Bett schläft?

Diese Fragen und noch viel mehr wollen wir gemeinsam erörtern und mit Hilfe von Informationen aus der Forschung praktikable Ansätze für die eigene Familie finden.

Die Beratung findet am Samstag, 16. Januar, von 13 bis 15 Uhr statt. Die Kosten betragen 10 Euro pro Teilnehmer.

Ich mache mir mein eigens Pausenbrot

... für Kinder ab 7 Jahren zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern. In diesem Online-Kurs zeigen wir euch, wie ihr euch selber ein leckeres und gesundes Pausenbrot für die Schule vorbereiten könnt.Dazu werden wir euch verschiedene Variationen von leckeren Snacks zeigen, die euch nicht nur schmecken, sondern auch viel Energie für den Schultag geben werden. Dieses Angebot findet am Montag, 18. Januar, von 16.30 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Zutaten müssten selbst eingekauft werden.

Workshop - Deo ohne Mikroplastik



Der Workshop "Deo ohne Mikroplastik" findet in Kooperation mit Jutta Eickelpasch von der Verbraucherzentrale Kamen statt. Mit einfachen Bausteinen und ohne chemische Zusatzstoffe, Aluminium oder Mikroplastik stellen wir einwirksames Deo her. Der Workshop findet am Donnerstag, 21. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos und die Zutaten müssen selbst eingekauft werden.

Beikostberatung

Ist mein Kind schon bereit für richiges Essen?Muss ich selber kochen?

Was, wann und wieviel soll mein Baby eigentlich essen?

Bist Du auch überfordert mit all den unterschiedlichen Infos, die man gefühlt an jeder Ecke bekommt? Wir wollen in einer gemütlichen Runde gemeinsam über Empfehlungen aus der Wissenschaft und bewährte Praxismethoden sprechen und so gemeinsam herausfinden, was für eure Familie das richtige Tempo ist.

Dieses Angebot findet am Samstag, 23. Januar, von 13 bis 15 Uhr statt. Die Kosten betragen 10 Euro pro Teilnehmer.

Zeig mir dein Kamen

... Unsere ganz persönliche Fotogeschichte: Wer hat sie nicht, die abgegriffene Kiste mit den alten Fotos? Und ist es nicht immer wieder spannend undschön die alten Fotos hervorzuholen und in alten Erinnerungen zu schwelgen?

Wir sind neugierig auf Eure Fotos aus Kamen und zeigen Euch auch gerne unsere Lieblingsfotos und erzählenunsere Geschichten dazu. Egal ob die Fotos 5, 10 oder 50 Jahre alt sind, wir freuen uns darauf mehr über Euch und Eure Geschichten in Kamen zu erfahren. Jeder, wer mag kann seine Fotogeschichte erzählen oder einfach nur zuhören. Wir lassen uns überraschen wohin uns unsere Fotoreise durch Kamen führt. Dieses Online-Angebot findet am Dienstag, 26. Januar, von 17 bis 19 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Elternstart

Das erste Lebensjahr gut begleitet: „Elternstart NRW“ ist ein Familienbildungsangebot für Mütter und Väter mit einem Kind im ersten Lebensjahr.„Elternstart NRW“ ist für Eltern einmalig kostenfrei. Die Themen sind unter anderem die frühkindliche Entwicklung, die Eltern-Kind-Beziehung und der Umgang mit der neuen und auch anstrengenden Familiensituation. Eltern tauschen sich untereinander aus und werden durch eine pädagogische Fachkraft begleitet.

Dieses Angebot findet fortlaufend samstags statt. Termine und weitere Inforationen erhalten Interessierte unter Tel. 02307/28505-10 im Büro der Familienbande.

Standard-Latein Treff



Tanzen hilft beim Stressabbau und hat einen positiven Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden. Wo hat man schon mal die Gelegenheit einen schönen Walzer auf das Parkett zu legen und in gemütlicherRunde die Freude am Tanzen zu teilen? Der Treff richtet sich an alle Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene, die bereits Erlerntes festigen und um ein paar neue Figuren ergänzen möchten. Anmeldung bitte zu zweit.

Dieser Kurs findet insgesamt dreimal sonntags (24. Januar, 21. Februar, 21. März 2021) von 20 bis 21 Uhr statt.

Die Kosten für alle drei Einheiten pro Teilnehmer betragen 19 Euro.

Anmeldung

Bei allen Angeboten und Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Zugangsdaten und weitere Infos zur Teilnahme an der gewünschten Videokonferenz erhalten Interessierte nach der Anmeldung per Mail.

Anmeldung und Infos für alle Kursangebote bei der Familienbande (Bahnhofstraße 46 in Kamen), Tel. 02307/2850510 oder per Mail an: info@familienbande-kamen.de.

Mehr Infos auch im Internet unter: www.familienbande-kamen.de