„Trinken Sie auch genug?“

Umweltberaterin wirbt für Leitungswasser

Wer das Gefühl hat, nicht immer genug zu trinken, ist kein Einzelfall: Ein Drittel der Deutschen trinkt nicht genug Wasser. Dabei ist Wasser wesentlich für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden – vor allem an heißen Tagen, die durch den Klimawandel mittlerweile häufiger auftreten können. „Wasser hilft, die Körpertemperatur zu regulieren und hält das Blut flüssig, sodass es alle Organe optimal versorgen kann“, erklärt Jutta Eickelpasch, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale Kamen.

Was man jetzt wissen sollte:

Wie viel sollte man trinken?

Jede und jeder sollte mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag trinken. Dieser grobe Richtwert kann aber auf das Drei- bis Vierfache steigen, zum Beispiel an heißen Sommertagen, beim Sport oder bei einer anstrengenden körperlichen Arbeit. Besonders ältere Menschen sollten auf ausreichendes Trinken achten, weil das Durstgefühl mit dem Alter abnimmt.

Was sollte man trinken?

Empfohlene Getränke sind Leitungswasser, Mineralwasser, Saftschorlen mit einer Mischung aus einem Teil Saft und drei Teilen Wasser, sowie ungesüßte Kräuter- und Früchtetees. Die Getränke sollten immer griffbereit sein. „Wer Leitungswasser trinkt, spart außerdem Geld, entlastet die Umwelt und schont das Klima“, erklärt Umweltberaterin Jutta Eickelpasch. Denn das hilft unter anderem, den jährlichen Abfallberg von deutschlandweit 16,5 Milliarden Einwegplastikflaschen zu reduzieren.

Wasser aufpeppen und Wasser „essen“:

Wenn Leitungswasser zu langweilig ist: Es lässt sich kalorienfrei aufpeppen, zum Beispiel mit gewaschenem und geschnittenem Bio-Obst, Bio-Kräutern, einem Schuss Saft oder mit Gurke, etwas Dill, frischen Ingwerscheiben oder Minzblättchen. Wasser kann man auch „essen“: Ideal sind Gemüse- und Obstsorten, die viel Wasser enthalten wie Gurken, Blattsalate, Tomaten, Wassermelonen und Erdbeeren.

Bunte Postkarten mit erfrischenden „Wasser-Rezepten“, sowie Flyer rund um's Thema Trinkwasser gibt es kostenlos in der Kamener Verbraucherzentrale.

Mehr Infos und Wissenswertes der Verbraucherzentrale NRW rund ums Trinkwasser unter:

www.verbraucherzentrale.nrw/leitungswasser