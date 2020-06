In der Nacht von Freitag auf Samstag (27.06.2020) sowie im Tagesverlauf von Samstag kam es in Kleve zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Durch das Einschlagen von Scheiben gelangten Unbekannte in den Innenraum der Fahrzeuge und entwendeten diverse Wertgegenstände. Bisher wurden acht Straftaten angezeigt. Die Tatorte lagen im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings, der Erzberger Straße, Siegertstraße, Albersallee, Soester Straße, Nimweger Straße und der Ravensberger Straße. Die Polizei bittet um Täterhinweise und die Mitteilung verdächtiger Feststellungen an die Dienststelle in Kleve, Tel. 02821/5040.