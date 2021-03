Kleve. Am Freitag, 5. März, zwischen 4 und 15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Regenbogen ein. Nach ersten Angaben wurde Bargeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Kleve unter Tel. 02821/5040.