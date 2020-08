Polizei Kleve und Krefeld sowie Staatsanwaltschaft Kleve geben bekannt: versuchtes Tötungsdelikt im Familienkreis: Angriff mit Küchenmesser - zwei Frauen und ein Kind verletzt - Tatverdächtiger in Haft



Am frühen Sonntagmorgen, 23. August, hat ein Mann (21) gegen 2.20 Uhr auf der Ferdinandstraße in Kleve seine Lebensgefährtin (19) sowie deren Schwester (28) und ihren Sohn (11) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei hat eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Krefeld eingerichtet. Am Samstagabend hatten der Mann (21) und die Frau (19) zunächst mit einigen Bekannten an der Wohnanschrift der Schwester des Mannes auf der Turmstraße zusammen gefeiert. Bereits dort kam es nach Zeugenaussagen zu ersten Streitereien zwischen dem jungen Paar.Später begaben sich die beiden mit der Schwester der 19-Jährigen und deren 11-jährigen Sohn in die gemeinsame Wohnung an der Ferdinandstraße. Dort kam es im Schlafzimmer zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Wohnungsinhaber und seiner Lebensgefährtin, in dessen Verlauf er ihr ins Gesicht schlug. Durch den Streit wurden die Schwester und ihr Sohn aufgeweckt. Als sie zur Hilfe eilten, griff der 21-Jährige Mann seine Lebensgefährtin, deren Schwester (28) und den 11-jährigen Jungen mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Die 28-jährige Frau flüchtete durch den Hausflur auf die Straße. Dort ließ der Tatverdächtige von ihr ab.

Sie erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Schulterbereich. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Die 19-jährige Frau und der 11-jährige Junge werden ebenfalls noch im Krankenhaus behandelt. Das Amtsgericht Kleve hat am heutigen Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den polnischen Staatsbürger erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.